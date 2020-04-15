رد خالد الغندور، قائد نادي الزمالك السابق على تصريحات حسام حسن، زميله السابق في الفريق، بشأن مساعدته في عودة البطولات للأبيض بعد انتقاله له قادمًا من الأهلي.

وقال الغندور في تصريحات ببرنامجه زملكاوي :"التوأم حسام وإبراهيم حسن من الصعب أن يتكررا في الكرة المصرية مُجددًا، لديهم بعض الصفات القتالية وحب الانتصار وحب الذات.. يحبون أنفسهم للغاية، وهذا ساعدهم على النجاح".

وأضاف :"أذكر أنني قررت التنازل عن شارة القيادة للتوأم بعد انتقاله للزمالك، وليست لدي أزمة مع التوأم، ولكن لدي أزمة مع نسب أي انتصار لأشخاص بأعينهم في لعبة جماعية".

وأكمل :"حسام حسن قال أن كمال درويش، رئيس الزمالك الأسبق طالبه بالحصول على البطولات حتى وإن كانت كأس مصر، بالمناسبة حينها، كان الزمالك بطلًا لكأس مصر بالفعل، قبل قدوم التوأم".

وواصل :"الزمالك في البطولة الإفريقية كان يشارك فيها بدون التوأم، حيث لم يتم قيدهما في القائمة، وحصلنا على البطولة بعد الفوز على كانون ياوندي الكاميروني".

وتابع :"أول مباراة إفريقية للتوأم مع الزمالك كانت أمام بطل غانا في غانا وخسرنا هذه المباراة بهدفين دون رد، وكان إبراهيم حسن هو المتسبب في استقبال الهدف الثاني".