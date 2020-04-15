بالرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وما خلفه من آثار سلبية من الناحية المادية والبشرية على حد سواء، إلا أنه لا يزال يكشف عن جوانبه الإيجابية يوما بعد آخر؛ حيث إن قرارات الإغلاق والعزل الذاتي في مقاطعة مانيتوبا بكندا، أدت إلى زيادة نشاط الحياة البرية في الشوارع والساحات.

قال باريت ميللر، من "فورت وايت ألايف" بمقاطعة مانيتوبا، وهو مركز طبيعي للحياة البرية، إن الحيوانات البرية دائما كانت متواجدة، لكنهم باتوا يستغلون قلة النشاط البشري ليصبحوا أكثر جرأة في الخروج للهواء الطلق.

وأضاف: "بما أننا لسنا نشيطين في الشوارع، وبخاصة استخدامنا للسيارات، فإن الحياة البرية أتيحت لها الفرصة للتمتع بمساحة أكبر".

وأوضح: "بالرغم من أن الحيوانات البرية كانت موجودة من قبل، إلا أنها كانت مختفية في أغلب الأحيان أو متواجدة أكثر على حواف المدن، وعلى ضفاف النهر والمنتزهات، ولكنهم في الآونة الأخيرة أدركوا أن لديهم أماكن أخرى أكثر أمانا يمكنهم التمتع بها".

وأشار ميلر إلى وجود سبب آخر لعودة الحياة البرية الواضحة، وهو أن الأشخاص لم يعد لديها الوقت أو المساحة للخروج لمشاهدة الحيوانات.

وتابع: "لقد كنت أشاهد زوجا من صقور (كوبر) يعششون أمام منزلي طوال اليوم، لأن الشوارع باتت شاغرة من الأفراد أو حتى الأنشطة مع الإغلاق والحظر الذي فرضه الفيروس".

وأكمل: "ومع اقتراب موسم الفيضانات، تجري الحيوانات أيضًا الاستعدادات الخاصة بها للبقاء في أمان بعدما تتعالى مياه الأنهار، وقد يكون هذا هو السبب في أننا نرى المزيد من المخلوقات تبتعد عن نطاقات منازلها في أوقات الفيضانات".

في ذات الوقت، قال ميللر إنه كانت هناك بعض الحوادث البارزة من الديوك الرومي البرية التي تتجول في مطاعم قرية أوزبورن في مانيتوبا، وتظهر في ساحات المدارس، متابعا: "أعتقد أن الوضع الحالي أحدث طفرة في الحياة البرية والتي باتت واضحة بالنسبة للكثير من الحيوانات هذا العام".