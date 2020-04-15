 الطبيب الروسي الذي جعل بوتين يعتزل المصافحة يتعافى من الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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الطبيب الروسي الذي جعل بوتين يعتزل المصافحة يتعافى من الإصابة بكورونا

موسكو - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 11:07 ص

أعلن الطبيب الروسي البارز، دينيس بروتسينكو، تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان إصابته بالفيروس.

وبروتسينكو، خبير في مكافحة الأمراض المعدية، وهو المسؤول عن علاج كورونا بمركز كوماونكارا في موسكو.

وكتب بروتسينكو على حسابه على موقع فيسبوك: "اختباران سلبيان. انتهى العزل، وسيكون أمامي يوم عمل حافل"، وفقا لوكالة "تاس".

وكان تم إعلان إصابة الطبيب في 31 مارس الماضي. وكانت إصابته أثارت جدلا، حيث جاءت بعد أيام من لقاء جمع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصافح بوتين الطبيب بروتسينكو عندما التقاه في المركز الطبي خلال زيارة لبحث كيفية التعامل مع تدفق المرضى.

وأعلن الكرملين بعد الكشف عن إصابة الطبيب أن بوتين اعتزل مصافحة أي أحد.

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