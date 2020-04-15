ارتفاع نسبة الاشتراكات الرقمية لمكتبات بريطانيا

شهدت نسب الاشتراكات الرقمية لاستعارة الكتب من المكتبات من المنزل عبر الإنترنت فى بريطانيا زيادة طردية كبيرة بلغت حد الـ 770%، وذلك بسبب استمرار فرض حظر التجوال كإجراء من الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة البريطانية لمواجهة تفشى وباء «كورونا» المستجد.

وكشفت البلدية المحلية عن تزايد إقبال البريطانيين على خدمات المكتبة الرقمية؛ بسبب التزامهم بالتعليمات الصارمة بالبقاء فى المنزل للمساعدة فى إبطاء انتشار الفيروس التاجى كوفيد ــ 19.

وسجل مجلس مقاطعة «هامبشاير» زيادة بنسبة 770 % من المستخدمين الرقميين الجدد، كما سجل مجلس مقاطعة «كورنوال» زيادة بنسبة 630 %، بينما سجل مجلس مقاطعة «هيرتفوردشاير» زيادة بنسبة 332 %.

وتم حساب النسب المئوية عن طريق المفاضلة بين اقتراض الكتب فى المكتبات يوم 11 مارس الماضى (قبل بدء الإغلاق مباشرة)، وبين الاقتراض خلال الأسبوع الذى تلاه، نقلا عن صحيفة الإندبندت البريطانية.

وقال المستشار، جيرالد فيرنون جاكسون، رئيس مجلس الثقافة والسياحة والرياضة فى البلدية المحلية: «لطالما ساهمت المكتبات فى بريطانيا فى تقديم خدمات حيوية مجتمعية، أما الآن فقد أصبحت مساهمتها الرقمية عبر الإنترنت ذات أهمية مماثلة؛ حيث تحولت لوسيلة يلجأ إليها الناس للتسلية خلال الحظر، بالإضافة إلى تهيئتهم لقضاء الوقت فى المنزل».

وقالت رئيسة جمعية المكتبات المستقلة، إيما ماريجليانو: إن المكتبات غير الحكومية تعمل الآن على استمرار التفاعل مع أعضائها والعديد من المستخدمين الآخرين، وتابعت: «حقيقة أن ما شهدته المكتبات العامة من زيادة خلال تلك الأوقات تمثل دليلا دامغا على أن قراءة الكتب لا تزال شريان حياة للكثيرين»، كما أكدت على استمرار لعب المكتبات دورها كمركز لترابط المجتمع، حتى فى ثوبها الرقمى الجديد.