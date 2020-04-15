ألمانيا وحكومات الولايات يمددون إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة كورونا

الأكثر قراءة
يأكل المواطنون منها لمدة 20 عاما.. رئيس حي المعصرة يكشف تفاصيل غلق محال تبيع لحم الحمير
داليا البحيري: الحظر الكامل يا ريس.. واللي يقولّي العمالة اليومية حديله على بقه
وكيل اللاعبين: فتحي كان سيوقع للزمالك.. وتركي أوقف الصفقة
وكيل الزمالك يحكي كواليس صفقة القرن.. 7 حقائب بـ40 مليون جنيه وكارثة بسبب محمد صلاح
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، وافقوا على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حتى الثالث من شهر مايو المقبل.