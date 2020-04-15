 ألمانيا وحكومات الولايات يمددون إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا وحكومات الولايات يمددون إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة كورونا

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:54 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، وافقوا على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حتى الثالث من شهر مايو المقبل.


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