ألمانيا وحكومات الولايات يمددون إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة كورونا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، وافقوا على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حتى الثالث من شهر مايو المقبل.