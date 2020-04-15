استئناف المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

قال ميشيل بارنيه رئيس فريق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، إن المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين ستستأنف يوم الاثنين المقبل من خلال الفيديو كونفرانس، وذلك بعد توقف المفاوضات لمدة أسابيع بسبب تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وقال بارنيه، بعد محادثات مع نطيره البريطاني ديفيد فورست اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى تقدم حقيقي وملموس في المفاوضات بحلول يونيو المقبل".

كانت المفاوضات بين الجانبين قد تجمدت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب بارنيه شخصيا منذ حوالي شهر. وقد تعافى من الإصابة.

يذكر أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي خرجت منه في وقت سابق من العام الحالي، لن تشهد تغييرا كبيرا خلال الفترة الانتقالية حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بنهاية العام ستواجه العلاقات التجارية بين الجانبين مخاطر كبيرة، نتيجة فرض الرسوم الجمركية وعمليات فحص السلع على الحدود وغير ذلك من الحواجز التجارية.

وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني "دي.آي.إتش.كيه" قد جدد الدعوة إلى تمديد الفترة الانتقالية، وهو ما ترفضه لندن بشدة.

وبحسب مسح أجراه الاتحاد فإن 58% من الشركات الألمانية تخشى من تدهور العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا خلال العام الحالي. وقد تتضرر الشركات من خروج غير مخطط لبريطانيا من الاتحاد إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.