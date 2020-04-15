الأهلي يعلق مصير أزارو تحسبا لإلغاء الموسم

لم يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "فايلر لم يحسم قراره النهائي بشكل مباشر بشأن أزارو، بل نتحدث سويا في بعض الخطوط العريضة".

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية "علينا الانتظار والتحضير للموسم حتى لا نفاجئ أننا في يونيو أو يوليو أننا نبدأ من الصفر"، وذلك في إشارة لإمكانية صدور قرار بإلغاء الموسم الجاري.

ويلعب أزارو معارا للاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

وبرر ريني فايلر قراره بشأن عدم الاعتماد على المهاجم المغربي بداعي أن "أزارو يكون مفيدا أكثر للفرق التي تعتمد على الهجمات المرتدة" بينما يريد المدرب السويسري رأس حربة يشارك في صناعة اللعب.