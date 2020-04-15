بريطانيا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 651 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.