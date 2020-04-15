2 % زيادة فى الصادرات المصرية خلال الربع الأول وتراجع الواردات 24%

الإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 2%، لتسجل 6.728 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.580 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019، فيما تراجعت الواردات بنسبة 24%، لتسجل 13.814 مليار دولار، مقابل 18.233 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بقيمة انخفاض 4.419 مليار دولار، وفق نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى بيان، أمس.

وأوضحت جامع أن هذه المؤشرات ساهمت فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة 4.566 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى، وفق التقرير الصادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الصناعى المصرى بما يملكه من مقومات وإمكانيات قادر على استغلال الفرصة الحالية لزيادة معدلات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى ظل غلق المصانع فى عدد كبير من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن القرارات التى أصدرتها الوزارة أخيرا بوقف تصدير عدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات الطبية وبعض المنتجات الغذائية ساهمت فى زيادة المعروض من هذه المنتجات بالسوق المحلية ومن ثم تحقيق انخفاض فى معدلات الاستيراد.

ووفق إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن أكبر القطاعات على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى، تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 1.527 مليار دولار وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة 1.252 مليار دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.

وأشار جابر إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالى تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34% لتسجل 1.879 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.844 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت واردات الأثاث انخفاضا بـ35%؛ حيث سجلت 239 مليون دولار مقارنة بـ 369 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وانخفضت واردات الصناعات الطبية 33%، لتسجل 639 مليون دولار، مقارنة بـنحو 951 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح أن واردات قطاع الكيماويات والأسمدة انخفضت 32%، لتسجل 1.984 مليار دولار مقابل 2.904 مليار دولار بينما سجلت واردات الملابس الجاهزة نسبة انخفاض 29%، لتبلغ 103 ملايين دولار مقارنة بنحو 145 مليون دولار.

وقال جابر: إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ381 مليونا وإيطاليا 385 مليونا والمملكة العربية السعودية 380 مليونا وإسبانيا بقيمة 241 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرية أوضح جابر أنها تضمنت الصين بقيمة 2.336 مليار دولار والولايات المتحدة 938 مليون دولار وألمانيا 879 مليونا، والهند 713 مليونا وروسيا بقيمة 701 مليون دولار.