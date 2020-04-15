الناخبون الكوريون الجنوبيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الناخبون الكوريون الجنوبيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الأربعاء في الانتخابات البرلمانية.

وتعقد كوريا الجنوبية الانتخابات، التي تجرى كل أربع سنوات ، لشغل 300 مقعد برلماني ، ويُنظر إليها هذه المرة على أنها استفتاء على الرئيس مون جيه إن، وسط معركة بلاده ضد فيروس كورونا ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في 14330 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 44 مليونا، وفقا للجنة الانتخابات الوطنية.

وأشارت يونهاب إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحاكم بالأغلبية في الانتخابات، نظرا لاستجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا والتي لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين، بحسب الوكالة.

ويستهدف الحزب الديمقراطي الفوز بـ147 مقعدا على الأقل في الانتخابات.

في الوقت نفسه، دعا حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي أنصاره المحافظين والناخبين المتأرجحين إلى دعمه، "لكبح جماح الحزب الحاكم".

وشدد الحزب المعارض على ما أسماه فشل سياسات الحزب الحاكم في دعم الاقتصاد.

ويتطلع الحزب المعارض للفوز بـ125 مقعدًا على الأقل.