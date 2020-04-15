اتحاد الأعراف في تونس يطلب العودة التدريجية للعمل

طالب اتحاد الأعراف الممثل لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في تونس اليوم الأربعاء السلطات بضرورة العودة التدريجية للعمل.

وقال الاتحاد في بيان له يتعين العودة إلى العمل مع ضرورة توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.

يشار إلى أن أغلب مصانع القطاع الخاص والمطاعم والمقاهي والمساحات التجارية الكبرى مغلقة، منذ إعلان حجر صحي عام في البلاد في 22 مارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 850 مليون دولار لاحتواء آثار الأزمة الصحية والحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسات، بجانب تعبئة مالية من مؤسسات دولية مقرضة وهبات مالية من الاتحاد الأوروبي.

وقال اتحاد الأعراف إنه سيصرف أجور العمال لشهر أبريل إثر اتفاق موقع مع اتحاد الشغل على أن يتم اعتبار المبالغ التي دفعت منذ مارس خلال فترة الحجر الصحي (تسبقة) من رصيد العطل أو قروضا يتم سدادها عبر ساعات إضافية من العمل.