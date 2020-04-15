صحة بني سويف تعلن البدء في إنتاج الكحول الإيثيلي بالمعمل المشترك التابع للمديرية

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة مديرية صحة بني سويف، عن بدء المعمل المشترك بمديرية الصحة ببني سويف قسم الكيمياء بإنتاج كحول إيثيلى عالي النقاوة للاستخدام الذاتي داخل المعمل المشترك.

وأشار إلى أن ذلك في إطار تلبية الاحتياجات من هذا المنتج المستخدم حاليًا في التطهير عالي المستوى، ضمن إجراءات مجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتج في حاله صعوبة توفيره عن طريق السوق المحلي.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، على هذه الخطوة الجادة في الوقت الراهن، والتي تأتي ضمن الجهود الغير التقليدية التى تبذلها مديرية صحة بنى سويف في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.