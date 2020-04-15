محافظ الشرقية: إزالة 618 حالة تعد على الزراعات ومخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جرى تنفيذ إزالة 261 حالة بناء مخالف بمساحة 36 ألفا و181 مترا، بالإضافة إلى إزالة 357 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 13 فدانا وقيراطين و4 أسهم، وذلك منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخالفات، منوهًا بالتصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي أو تبوير الأراضي الزراعية وحالات استغلال بعض المواطنين للظروف الاستثنائية الحالية وفرض حالة حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، وما يصاحب ذلك من حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي يتم مجابهتها بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الشرقية، إلى شن حملات مُكبرة على مدار الساعة وعدم التغافل عن أي تجاوزات، حيث يتم المرور على كل الشوارع والأحياء والقرى والعزب لرصد أي مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، على أن يتم ضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.