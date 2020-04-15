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تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة، وفقا لموقع worldometers الإحصائي.

وأظهرت إحصاءات الموقع، صباح اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من مليوني شخص حول العالم، و126753 حالة وفاة تم تسجيلها.

وكشفت الأرقام عن تماثل 484573 شخصا للشفاء من الفيروس.

وتتربع أمريكا على عرش الدولة الأكثر إحصاء للإصابات بعدد يقارب 615 ألف مصاب، بينما في المرتبة الثانية تأتي إسبانيا بحوالي 174 ألفا، أما إيطاليا فتحل ثالثة بحوالي 163 ألف مصاب.

يشار إلى بلوغ إصابات كورونا المليون الأولى، مطلع الشهر الجاري، وبالتحديد يوم 2 أبريل.