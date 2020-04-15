عندما وصل فيروس كورونا المستجد إلى أمريكا الجنوبية، وبدأ يحصد الأرواح في الدول، كانت باراجواي من أوائل الدول التي اتخذت تدابير وإجراءات احترازية لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد، كالإغلاق وتعليق المدارس وحظر التجمعات العامة، بعد اكتشاف ثاني حالة مؤكدة، في 11 مارس الماضي.

ولكن يبدو أن الإجراءات المبكرة وإغلاق البلاد للسيطرة على انتشار المرض خلق مشكلة أخرى، إذ باتت باراجواي تعاني من الجوع، بسبب الأضرار التي حلت بسبل المعيشة، إذ ترك الإغلاق أعداد كبيرة من المواطنين يعانون من الجوع في منازلهم، بعدما كشف الفيروس عن عدم المساواة الاجتماعية في البلاد.

وتعد باراجواي من الدول التي سجلت معدلات إصابة قليلة في أمريكا الجنوبية، إذ وصل عدد حالات الإصابة بها إلى ما يزيد عن 129 حالة مؤكدة و6 حالات وفاة، بعد أكثر من شهر على تسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتعرضت حكومة رئيس باراجواي الحالي، ماريو عبده بينيتز، لانتقادات شديدة بسبب فشلها في توفير دعم للمواطنين الذين تركوا بدون دخل، خلال الحجر الصحي المطبق على البلاد، والذي يمر بنهاية أسبوعه الثالث، ومن المقرر أن يستمر حتى 19 أبريل المقبل.

وتشير الإحصائيات إلى أن 65% من عمال باراجواي، عمالة غير منتظمة، يكسبون رزقهم من العمل اليومي، الذي توقف بعد تداعيات فيروس كورونا، من الإغلاق والحظر، وبالرغم من التضرر الذي حل بهم لم توفر لهم الحكومة أي دعم خلال أزمة الفيروس، لتتركهم يعانون من الجوع.

وبالرغم من تخصيص الحكومة في باراجواي قروض بقيمة 1.6 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا، إلا أنه لم يتم توفير الدعم الحكومي للأسر المتضررة من الفيروس، فقط تم تطبيق مخطط مدفوعات الطوارئ، الذي يقدر بحوالي 76 دولارًا فقط، لبعض الأسر المحتاجة إلى الدعم، لكنه لم يكن كافيا لينتشلهم من مغبة الجوع.

وقالت فالنتينا أوسونا، وهي امرأة حرفية وأم لأربعة أطفال، في قرية فيلا ديل روزاريو بمقاطعة سان بيدرو في باراجواي، إنها لم تعد قادرة على بيع عملها، متابعة أنه "لا يوجد دعم، ولا يوجد أي مساعدة من الدولة، وأطفالي يعانون من الجوع".

لقد ظهر حجم الأزمة من خلال الإطلاق الأخير لموقع "ايوداباي" غير الحكومي، والذي يتيح للمستخدمين طلب المساعدة وتقديمها، حيث يتم نشر الآلاف من الرسائل يوميًا من قبل المواطنين الذين يصفون الظروف الصعبة ويطلبون العناصر الأساسية مثل الحليب والخبز والأدوية.

ووسط أزمة الجوع الذي ضرب العديد من القرى، ظهرت بعض المبادرات التي تعمل على توفير بعض المساهمات البسيطة، فقال أوسكار بيريرا، عضو منظمة السكان في حي تاكومبو في العاصمة أسونسيون: "إن المساعدات المعروضة رائعة، الفقراء يساعدون الفقراء الآخرين، نحن جميعًا نساعد ونقدم ما نستطيع، نحن نطبخ بشكل جماعي حتى نتمكن من إيصال الطعام إلى المواطنين، الذين يتضورون جوعا".

حال باراجواي يشبه جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، إذ كشفت أزمة الفيروس عن عدم المساواة الاجتماعية وضعف البنية التحتية العامة، وسط غضب واسع من وعود الحكومات بإصلاح الدول، التي تعاني من نقص التمويل والفساد وعدم تطبيق السياسات الضريبية.