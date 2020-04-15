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صندوق النقد الدولي: إفريقيا جنوب الصحراء ستسجل أسوأ معدل نمو منذ نصف قرن

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
نيروبي - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:16 م

أعلن صندوق النقد الدولي أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه نحو أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 50 عاما على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشا بنسبة 6ر1% هذا العام.

وقال مدير إدارة شؤون أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي آيمرو سيلاسي، للصحفيين: " الاحتمال بأن ينكمش النمو أكثر من ذلك كبير للغاية". وأضاف: "لن يسلم اي بلد.. هذه الأزمة غير مسبوقة وتدعو بالمثل الى دعم جريء وحاسم من المجتمع الدولي".

وتحدث سيلاسي عن "مزيج من الصدمات السامة"، بما في ذلك الأثر الاقتصادي للقيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس، بل والتراجع في تدفقات التحويلات والسياحة والاستثمار والطلب على سلع وخدمات المنطقة.

من المقرر أن يقدم صندوق النقد الدولي نحو 5ر11 مليار دولار من التمويل الجديد وتخفيف الديون عن كاهل 32 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي طلبت المساعدة بالفعل، مع الترحيب بتفكير مجموعة العشرين والدائنين من القطاع الخاص في هذا التخفيف.

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