وزير عراقي يستبعد إيقاف استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية

استبعد نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف عمليات استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الغضبان في مقابلة مع تلفزيون /العراقية/ - "لا أتوقع إيقاف الاستمرار في استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد".

وأضاف "أتوقع استمرار الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز من إيران وهناك تفهم من الجانب الأمريكي لجهود العراق في مجال إنتاج الطاقة ولدينا مشاريع بمليارات الدولارات لاستثمار الغاز ويحتاج إلى سنوات لانجازها في حقول الحلفاية والرميلة وغربي القرنة الأول والناصرية".

وقال الوزير العراقي "إن إجمالي إنتاج النفط الخام في العراق بما فيه الإنتاج من حقول كردستان يقترب من 5 ملايين برميل يوميا وأن إقليم كردستان هو جزء من حصة العراق ومشمولة بالتخفيض استنادا إلى قرار دول منظمة أوبك وخارجها الأخير".

وأوضح "أن وفدا من إقليم كردستان سيصل إلى بغداد يوم الخميس المقبل لبحث آلية قرار منظمة /أوبك/ الأخير والبالغ مليون و61 ألف برميل يوميا".

وأردف أن معدل "صادرات النفط الخام من حقول كردستان عبر ميناء جيهان التركي متذبذب ويصل إلى 500 ألف برميل يوميا وهذه أرقام رسمية ولا صحة لبلوغ صادرات الإقليم إلى مليون برميل يوميا".