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تراجع معدل نمو الاقتصاد الفنلندي خلال فبراير الماضي

هلسنكي - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 10:54 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع معدل النمو الاقتصادي لفنلندا خلال فبراير الماضي.

وذكر المكتب أن الناتج القومي الإجمالى للاقتصاد ارتفع خلال فبراير الماضي بمعدل 1% سنويا بعد وضع التغير في عدد أيام العمل في الحساب، وذلك مقابل نموه بمعدل 1.4 سنويا في يناير الماضي.

وزاد ناتج الاقتصاد الفنلندي خلال فبراير الماضي بنسبة 0.4% عن يناير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء إلى زيادة قيمة مبيعات التجزئة في فنلندا خلال فبراير الماضي بنسبة 3.3% سنويا. كما زاد حجم مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه بنسبة 3.5% سنويا.


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