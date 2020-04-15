تراجع معدل نمو الاقتصاد الفنلندي خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع معدل النمو الاقتصادي لفنلندا خلال فبراير الماضي.
وذكر المكتب أن الناتج القومي الإجمالى للاقتصاد ارتفع خلال فبراير الماضي بمعدل 1% سنويا بعد وضع التغير في عدد أيام العمل في الحساب، وذلك مقابل نموه بمعدل 1.4 سنويا في يناير الماضي.
وزاد ناتج الاقتصاد الفنلندي خلال فبراير الماضي بنسبة 0.4% عن يناير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء إلى زيادة قيمة مبيعات التجزئة في فنلندا خلال فبراير الماضي بنسبة 3.3% سنويا. كما زاد حجم مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه بنسبة 3.5% سنويا.