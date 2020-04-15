حسام حسن : الأهلي يستحق التتويج بالدوري حتى إذا تم إلغاء البطولة

يرى حسام حسن، المدير الفني السابق لفريق سموحة، بأن الأهلي يستحق التتويج بلقب الدوري الممتاز، وذلك بعد أن تم ايقاف النشاط الكروي في مصر، لحين تدارك خطر انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الأهلي قمة الدوري قبل توقف المسابقة، بسبب كورونا برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون المركزالثاني بـ33 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثالث بـ32 نقطة ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ31 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ، وهذا يعني أن الاهلي بات قوسين أو أدنى من حسم الةري حال إستئناف المسابقة.

وقال حسام حسن خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت :" الأهلي يستحق التتويج بلقب الدوري، حتى إذا لم يتم استكمال الموسم في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا".

وعن دوري أبطال إفريقيا.. قال حسام حسن :" اتمنى وصول الأهلي والزمالك، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد نجاحهما في الصعود للدور نصف النهائي من المسابقة".

ويلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، في حين تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد أعلن تأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، والذي كان مقرر لهما الشهر المقبل، لأجل غير مسمى، وذلك لاستمرار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.