تقرير: لا مخالفة في منح البنتاجون عقدا بمليارات الدولارات لمايكروسوفت

كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن عدم وجود مخالفة واضحة في منح عقد حوسبة سحابية بقيمة 10 مليار دولار لشركة مايكروسوفت، وليس أمازون.

وتقدمت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية بشكوى العام الماضي، جاء فيها أن عداوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيف بيزوس مؤسس الشركة ورئيسها، كان أحد العوامل التي حسمت اتخاذ هذا القرار.

وبشكل محدد، رجح التقرير الذي جاء في 317 صفحة إن قرار منح عقد الحوسبة السحابية (جيدي) لمايكروسوفت لم يأت بتأثير من البيت الأبيض.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن الإدارة الأمريكية أعاقت قدرته على إجراء تحقيق كامل في هذا الشأن، حيث حالت دون الوصول إلى شهود بعينهم، مشيرة إلى امتيازات رئاسية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب والتقارير الإعلامية التي تناولت وجهة نظره "ربما اعطت انطباعا، أو تصورا، بأن عملية منح العقد لم تكن نزيهة، أو غير منحازة"، وفقا للتقرير.

وحذر المفتش العام من أنه كانت هناك "تقارير إعلامية غير دقيقة" تسببت في وجود هذا الانطباع.