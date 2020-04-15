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بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 9:31 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 9:31 ص

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن توسيع نطاق اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانكوك أنه من المقرر أن يتم وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن بدور رعاية المسنين والعاملين الذين يقدمون الرعاية لهم.

وأوضح أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالكثير من دور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة.

وقال: "أعي تماما أن الأشخاص في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .. نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على العاملين والمقيمين وأسرهم سالمين".

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