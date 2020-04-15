دراسة: أمريكا قد تحتاج لتمديد التباعد الاجتماعي حتى 2022 بسبب كورونا

قال باحثون بكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تبنتها أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حتى عام 2022.

وقال الباحثون في نتائج نشروها، أمس الثلاثاء، في دورية ساينس العلمية "التباعد المتقطع قد يكون مطلوبا حتى 2022 ما لم تزد طاقة الرعاية بدرجة كبيرة أو يتم توفر مصل أو علاج"، وفقا لوكالة رويترز.

وكتب الباحثون مستشهدين بكوريا الجنوبية وسنغافورة، أن التباعد الفعال يمكن أن يخفض الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية ويمكن من رصد المخالطين ويسهل إجراءات الحجر الصحي. كما أقرت الدراسة بأن إطالة أمد التباعد سيكون له على الأرجح تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا.

وتأتي الدراسة بعد أن أودى المرض بحياة أكثر من 2200 شخص في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 28300 حالة حتى أمس الثلاثاء، في حين تدرس البلاد إعادة فتح اقتصادها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدوى "بالتأكيد" لم تبلغ ذروتها بعد. وأصاب الفيروس نحو مليوني شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 124 ألفا في أسوأ تفش منذ نحو مئة عام.

وانتقلت بؤرة المرض من الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر العام الماضي، إلى الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكبر عدد وفيات.