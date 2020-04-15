وزيرة الدولة للاقتصاد: قطاع الصناعة الفرنسية يفقد نصف طاقته التشغيلية

قالت أجنيس بانيه رانشر وزيرة الدولة للاقتصاد في فرنسا لصحيفة لوفيجارو إن قطاع الصناعة الفرنسي يعمل حاليا بنحو نصف طاقته، وهو ما يقل عن معدل نشاط قطاع الصناعة في الدول الأوروبية المجاورة.

وقالت الوزيرة إن 90% من صناعة السيارات الفرنسية توقفت تماما في نهاية مارس الماضي في حين يعمل قطاع الصحة بكامل طاقته. وحثت الوزيرة الشركات الأقوى على استئناف نشاطها مع ضمان اتخاذ كافة إجراءات الوقاية الصحية.

وأضافت بانييه أن قطاع الصناعة في إيطاليا وألمانيا يعمل بمعدل أعلى من فرنسا.

كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد قال في وقت سابق من اليوم إن الدولة الفرنسية تتوقع إنفاق حوالي 24 مليار يورو كإعانة بطالة للعمال الذين أصبحوا يعملون نصف الوقت، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق العاجل لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يزيد عن 100 مليار يورو إذا لزم الأمر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.