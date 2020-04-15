ارتفاع كبير في استخدام ناقلات النفط العملاقة للتخزين

قال لويس تسابروكي الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشيونال سيواي للنقل البحري إنه تم حجز أكثر من 75 ناقلة نفط عملاقة لفترات طويلة للقيام برحلات عارضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تسابروكي قوله إنه تم حجز عدد من الناقلات لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة"، مضيفة أن الناقلة العملاقة تحمل عادة حوالي مليوني برميل نفط خام.

وذكرت بلومبرج أنه مازالت هناك فجوة بين عدد السفن التي تم حجزها، وتلك التي دخلت مناطق التخزين بالفعل.

وقال تسابروكي إن المخاوف تتزايد من معاناة السفن في تفريغ حمولاتها بسبب امتلاء مستودعات التخزين والقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف "في الوقت الراهن لدينا عدد كبير من السفن التي توجد على بعد عدة أيام من موانئ التفريغ، وسؤالنا هو بأي سرعة ستتمكن من تفريغ حمولاتها؟".