الخارجية الروسية: قرار ترامب بوقف تمويل الصحة العالمية ضربة تقطع التنفس

وصفت الخارجية الروسية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، بأنه "تصرف غير لائق".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات أودرتها قناة "روسيا" الفضائية مساء اليوم الأربعاء إن " هذا التصرف، خلال الوباء، ضربة تقطع التنفس".

واعتبر ريابكوف أن إثارة "أسئلة حول منظومة عالمية، سواء أكانت منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل صحيح أم لا، غير مناسبة وفي غير وقتها".

في سياق متصل، قال جينادي جاتيلوف الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إنه من السخف القول إن منظمة الصحة العالمية أخفت شيئا عن الولايات المتحدة، نظرا لأن ممثلي واشنطن يعملون في الأجهزة الرئيسية للمنظمة، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال، المديون الرئيسي للصحة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس أن بلاده ستعلق تمويل منظمة الصحة العالمية، لأنها، حسب قوله، لم تقدم معلومات في الوقت المناسب حول فيروس كورونا المستجد، ولم تبلغ العالم عن حقيقة المرض.