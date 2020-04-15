تضاعف إجمالي إنتاج الصين من الحبوب أربع مرات تقريبًا منذ عام 1961، عندما انتهت المجاعة الكبرى، لكن نجاحها جاء بتكلفة بيئية باهظة، فالصين تستخدم أربعة أضعاف السماد لكل وحدة مساحة من المتوسط العالمي، وتمثل نصف إجمالي استهلاك المبيدات في العالم، لكنها تمكنت من التغلب على هذه الأزمة أيضًا بانتهاجها سياسة جديدة.

بشكل عام، بلغ الاستخدام الكيميائي في المزارع الصينية 2.5 مرة من المتوسط العالمي لكل فدان من الأرض، وأدى هذا الإفراط في استخدام الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الحشرية إلى تلوث التربة ونمو الطحالب وزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

بالإضافة إلى العواقب البيئية للارتفاع السريع في غلة المحاصيل، واجه المستهلكون الصينيون وكذلك المزارعون وعمال المزارع مشاكل صحية، فقد أدى الإفراط في استخدام الأسمدة إلى وجود بقايا كيميائية في الغذاء وتسرب النيتروجين إلى المياه الجوفية، وفقا لمجلة (ناشونال انتريست) الأمريكية.

كيف تغلبت الصين على هذا؟

ولوقف كل هذه الأضرار زادت الصين ممارسات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء العضوي، مثل استخدام السماد وروث الحيوانات بدلا من الأسمدة الكيماوية، وتغطية المحاصيل، وتناوب المحاصيل والزرع (زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل في حقل واحد) في تربة أكثر صحة، وتجنب استخدام المضادات الحيوية والهرمونات في الماشية.

هذه السياسة نتج عنها ارتفاع إجمالي مساحة الزراعة العضوية المعتمدة بأكثر من خمسة أضعاف بين عامي 2005 و2018، إلى 3.1 مليون هكتار، وفقًا لتقرير حكومي عام 2019.

واحتلت الصين المرتبة الثالثة في الزراعة العضوية في عام 2017، بعد أستراليا والأرجنتين.

ووصل إجمالي المبيعات العضوية في الصين إلى المرتبة الرابعة عالميًا، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

ويعطي هذا النظام دروسًا لبقية دول العالم، من حيث الجهود المبذولة في طرفي سلسلة الإمداد الغذائي للتحول من الزراعة التي يستخدم فيها المواد الكيميائية إلى زراعة توفر نظامًا صحيًا للناس والكوكب.

تزايد الاهتمام بالزراعة المستدامة

يتخلى المزارعون الصينيون عن الزراعة الكيميائية لأسباب تتعلق بالصحة الشخصية والحماية البيئية والدوافع الاقتصادية، مدعومة بمساند الدولة.

ويحرص المستهلكون الصينيون على أكل أغذية خالية من المواد الكيميائية، لأسباب صحية في المقام الأول، على الرغم من ازدياد أسعار الأطعمة العضوية من خمسة إلى عشرة أضعاف من الأطعمة الأخرى.

ولهذا فالطلب على الأغذية العضوية وما يسمى بالأغذية الخضراء ينمو بسرعة، خاصة بين الطبقات المتوسطة والعليا.

وتعد اليابان وأوروبا والولايات المتحدة أكبر الأسواق التي تستورد الأغذية العضوية الصينية وفقًا للتقرير الصيني حول الزراعة العضوية وتطوير الصناعة في عام 2019.

نشأة الزراعة العضوية

نشأ قطاع الأغذية العضوية والبيئية في الصين وسط مجموعة مختلفة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وقد أدى هذا السياق المميز في الصين إلى تطوير قطاع زراعة عضوي رسمي، فتم إنشاؤه بواسطة المعايير واللوائح الحكومية، فظهرت الصين كرائدة عالمية في تطوير أنظمة غذائية مستدامة.

وغالبًا ما ينظر العالم إلى سجل الصين البيئي بشكل سلبي، ولكن يمكن تعلم الكثير من كل من السياسات والجهود الشعبية في هذا البلد.