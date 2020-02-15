وجه السنغالي ساديو ماني، هاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير حول العالم في ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

وقال ماني في تصريحات لشبكة «بي إن سبورت»: "أتمنى أن يكون كل شيء على م يرام، كما ترى كلنا في بيوتنا كما يفعل الجميع، لكننا نعمل بجهد في نفس الوقت".

وأضاف أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي عن الفيلم الوثائقي الذي تم نشره خلال الأيام الماضية: "أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الوثائقي وأتمنى أن أراكم قريبا".

شاديو ماني وفريقه ليفربول كانا قريبان من حسم لقب الدوري الإنجليزي، قبل توقف كرة القدم على مستوى العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد.