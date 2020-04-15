

في البداية جاءت المساعدات الصينية لصربيا محملة على الطائرات برفقة 6 خبراء طبيين للتعامل مع أزمة كورونا ليستقبلها الإعلام الصربي مرحبا وليقبل رئيس صربيا العلم الصيني ويهاجم أوروبا على خذلانها لبلاده وبعد ذلك قدمت المساعدات الروسية على متن الطائرات العسكرية لتنال ترحيبا كبيرا هي أيضا.

بعد فترة، وصل الاتحاد الأوروبي متأخرا بمساعدات قدرها بأنها تفوق المساعدات الصينية والروسية مجتمعتين، مؤكدة تضامنها الدائم مع صربيا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تعد دولة صربيا ذات المستقبل المتوقع بالانضمام للاتحاد الأوروبى وذات العلاقات الماضية مع روسيا والصين المسرح الأمثل لظهور لعبة القوى الناعمة حول أزمة كورونا والتي تظهر في كثير من بقاع العالم.

كل لديه هدفه وسياسته الخارجية، الاتحاد الأوروبي يريد إثبات أن تعاطفه ودعمه لصربيا ليس مجرد كلام عابر، وأما الصين تسعى للترويج لنفسها عالميا بأنها منقذة العالم من كورونا وليست السبب فيه كما كان رائجا. فيما تستغل روسيا مواردها العسكرية قدر الإمكان للترويج لنفسها إذ تجوب السيارات العسكرية الروسية شوارع إيطاليا محملة بالمساعدات، بينما تقل طائرات روسية لشركات معاقبة أمريكيا المساعدات للولايات المتحدة الأمريكية نفسها في ظل أزمة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط التهافت الدولي على صربيا غاب اللاعب الأمريكي تماما عن المسرح الصربي.

بدأ كل شيئ منتصف شهر مارس الماضي، بإعلان صربيا حالة لطوارئ لاستيعاب الوباء في نفس يوم إعلان الاتحاد الأوروبى منع تصدير أى شيئ خارج دول الاتحاد وحتى إن كان لصربيا المرجح انضمامها للاتحاد قريبا.

أبدى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، استيائه من القرار الأوروبي وأعلن ذلك بخطاب صريح قال فيه إنه لا يوجد أي دعم أو مساعدة من قبل الاتحاد الذي يزعم ذلك طويلا، مضيفا أنه أرسل رسالة لمن سيساعده بحق ألا وهي الصين.

لم يتأخر الرد الصيني كثيرا إذ وصلت الطائرة الصينية لبلجراد محملة بالمساعدات.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي بالاتحاد الأوروبى مقيم في صربيا، قوله إن تصريحات الرئيس الصربي غير متوقعة من دولة تريد الانضمام للاتحاد، مضيفا إنه حتى إسبانيا وإيطاليا وهم من أعضاء الاتحاد اشتكوا قلة المساعدات.

وقالت مرينا لازاريفي مديرة مركز السياسات الأوروبية في بلجراد، إن مشكلة الاتحاد الأوروبي هو تصرفه ببطء شديد وأحيانا بحماقة، فهو بحسب قولها: لا يقارن بسرعة روسيا والصين في التدخل واستغلال المواقف.

وبالفعل نجحت الصين بالتغلغل في صربيا لدرجة أن الخبراء الصينيين يشرفون على مراكز العزل في صربيا إذ تتبع صربيا طريقة الصين في مكافحة الوباء بعزل جميع المصابين في مستشفيات كبيرة على عكس ما تفعله دول أوروبا من إلزام المصابين بالحجر المنزلي فقط.

وأما روسيا فقد أرسلت المساعدات التي أغلبها معقمات ومطهرات والتي لاقت ترحيبا في صربيا رغم الانتقادات التى نالتها من قبل رموز المعارضة داخل روسيا.

ولم يكن الاتحاد الأوروبي ليقف متفرجا على روسيا والصين وهما تمرحان على حدوده، فقام بحسب وفد الاتحاد بصربيا، بتوفير 200 مليون يورو منح و250 مليون يورو قروض من أجل تطوير المستشفيات الصربية إلى جانب 93 مليون يورو مساعدات طويلة وقصيرة المدى لإصلاح الخسائر الناجمة عن الوباء، فضلا عن تحويل مختبرات صناعة الألبان الأوروبية فى صربيا لمعامل لتوفير تحليلات الكورونا.

ومن الواضح أن المساعدات الصينية والروسية أعطت تأثيرها على قلوب وعقول الشعب الصربي رغم أن أوروبا توفر مساعدات لصربيا بمئات أضعاف ما تقدمه الدولتان فبحسب استطلاع رأي للشعب الصربي ديسمبر الماضي، قال أغلبية المواطنين إنهم يشعرون بأن روسيا والصين ساهمتا بالمساعدات خلال العقدين الماضيين أكثر من الاتحاد الأوروبي.

ويعلق دباماسي الاتحاد الأوروبي المتواجد بصربيا على ذلك بقوله إن "طائرة عسكرية محملة بالمساعدات تبقي بصمتها في عيون الكثيرين بينما المساعدات المالية الحقيقية لتنمية القطاع الطبي مثلا سريعا ما يتم نسيانها".

ورغم أن الرئيس الصربي عاد وأثنى كثيرا على مساعدات الاتحاد الأوروبي الطائلة، إلا أن رئيسة وزراء صربيا أنا برنابيك، مثلا قالت إنها تود عمل نصب تذكارى للصداقة الصربية الصينية.

فيما ظهر غلاف صحيفة الحكومة الصربية به لافتة كبيرة وسط بلجراد كتب عليها "شكرا أيها الرفيق تشي" في إشارة لرئيس الصين شي جين بينج.

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/coronavirus-diplomacy-how-russia-china-and-eu-vie-to-win-over-serbia