ضبط صيدليين بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صيدليين اثنين لحيازتهما كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وأدوية محظور تداولها بمنطقة مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، تلقى إخطارا بالقبض على صيدلي بمدينة نصر لحيازته داخل الصيدلية وبمخزن غير مرخص ملحق بها 6000 كمامة طبية، و10 آلاف قفاز طبي "جوانتي"، و10 آلاف زجاجة كحول مختلفة الأحجام، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية، و245 علبة أقراص وفوار وشراب، وأدوية مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

وفي مدينة نصر أيضا تم ضبط مالك صيدلية لحيازته 700 كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، و5000 قرص وأدوية لعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وممنوع تداولها داخل البلاد ومهربة جمركياً، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها والاستفادة مادياً.