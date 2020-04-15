مفاوضات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض في إسرائيل قبل انتهاء تفويض جانتس

تجتمع أطقم التفاوض من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وتحالف حزب "أزرق أبيض" بزعامة منافسه بيني جانتس، لمناقشة تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وفقًا لبيان مشترك مساء الأربعاء.

وتجتمع الأطقم قبل أقل من 3 ساعات على انتهاء مدة تفويض جانتس لتشكيل الحكومة في منتصف الليل.

كانت هيئة البث الإسرائيلي، ذكرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو وجانتس تمكنا خلال لقائهما أمس من التوصل إلى تفاهمات في معظم المسائل الخلافية.

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال لقاء يوم أمس "التوصل إلى تفاهمات في معظم المسائل الخلافية، لا سيما في موضوع تشكيلة لجنة تعيين القضاة".

ونقلت الهيئةعن مصادر مقربة من المفاوضات أن جانتس يطالب بأن يتم إقرار مشروع قانون التناوب على رئاسة الوزراء قبل تأدية يمين الولاء، بحيث يؤدي جانتس هذا التصريح في الوقت ذاته مع نتنياهو، ليتولى جانتس منصب رئيس الوزراء تلقائيا بعد عام ونصف العام.

يأتي استمرار المفاوضات بعدما مدد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الليلة قبل الماضية المهلة الزمنية الممنوحة لجانتس لتشكيل الحكومة بيومين فقط.

وكان تم تفويض جانتس لتشيكل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من مارس.

وحصل حزب نتنياهو "ليكود" على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا بعد الانتخابات الأخيرة، بينما حصل تحالف جانتس "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، إلا أن قرار رئيس الأركان السابق جانتس بالتخلي عن تعهده الانتخابي بعدم الانضمام أبدا إلى حكومة بقيادة نتنياهو تسبب في تصدع التحالف، ولم يعد تكتله يمتلك إلا 15 مقعدا.

وبرر جانتس قبوله بالدخول في مفاوضات مع نتنياهو، عكس ما كان يتعهد به خلال الأشهر الماضية، بأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل المضي إلى انتخابات رابعة، وأن إسرائيل إنما تحتاج حكومة طوارئ لمكافحة فيروس كورونا.