الأرصاد: انخفاض تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة نهاية الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن نشاط الرياح يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خلال الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال الفترة ما بين الـ12 ظهرًا والثالثة عصرًا.

وأوضح شاهين، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى تعرض البلاد لانخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن المواطنين يستشعرون البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مناشدًا إياهم عدم الاستعجال في تخفيف الملابس بشكل رسمي، خلال تلك الفترة.

وناشد مدير مركز التحاليل بالأرصاد المواطنين متابعة النشرة الجوية، فضلًا عن تخفيف الملابس مع ارتفاع درجة الحرارة، والعودة إلى الملابس الربيعية مع انخفاضها.