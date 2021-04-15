 محافظ الإسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بكل المشروعات الجارية خلال شهر رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الإسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بكل المشروعات الجارية خلال شهر رمضان

هدى الساعاتي:
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:24 م

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، اليوم الخميس، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأكد الشريف أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة على سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتطوير الميادين، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ على مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

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