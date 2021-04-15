التنقيب التجريبي في ناميبيا يظهر احتمالات بوجود حقل نفط في حوض أوكافانجو

أظهر التنقيب التجريبي في ناميبيا أنه من المحتمل وجود حقل نفط في حوض أوكافانجو في شمال البلاد.



وأشار التحليل الأولي للبيانات الواردة من أحد ثلاثة آبار إلى وجود حقل نفط تقليدي، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر اليوم الخميس، وصدر عن وزارة المناجم والطاقة الناميبية وشركة "ريكون أفريكا" الكندية.



ومن جانبه، قال وزير الطاقة، توماس ألويندو "إنها فترة رائعة لشعب ناميبيا، حيث تؤكد نتائج البئر وجود إمكانيات كبيرة لمصدر طاقة قيّم للغاية لبلادنا"، بحسب البيان.



ويتم حاليا نقل الحفر إلى موقع حفر آخر يقع على بعد 16 كيلومترا من البئر.