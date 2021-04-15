 نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لإعادة النظر بالخطط الأمنية في بغداد - بوابة الشروق
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نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لإعادة النظر بالخطط الأمنية في بغداد

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:55 م

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي اليوم الخميس إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية على خلفية مقتل مدني وإصابة 12 آخرين جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارة مركونة في سوق بحي الحبيبية شرقي بغداد.

 

وطالب الكعبي، في بيان صحفي، جميع تشكيلات القوات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر والتشديد في تأمين الحماية اللازمة لجميع المناطق والأسواق لاسيما ذات الكثافة السكانية العالية ، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالخطط الأمنية الموضوعة فيهــا.

 

وحذر من تكرار الهجمات الإرهابية اليائسة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المناطق الأمنة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

 


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