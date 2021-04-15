وزير التعليم اللبناني يعلن العودة التدريجية للمدارس بدءا من 21 أبريل

أعلن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، بدء العودة التدريجية للتعلم المدمج (قسم حضوري بالمدارس وآخر عن بُعد في المنازل)، في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداء من 21 أبريل الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم اللبناني -في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم- إنه عمل على عدم الذهاب بالعام الدراسي الذي تعطل جراء جائحة كورونا، إلى المجهول، وحماية العملية التعليمية قدر الإمكان وبكل الإمكانيات المتوافرة، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت توفير 17 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا كمرحلة أولى في إطار العمل على تحصين المدرسين والطلاب.

وأضاف: "ولكن عدم الانتهاء من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لا يعني أننا غير قادرين على العودة إلى التعليم المدمج بوقاية تامة واتخاذ كل التدابير اللازمة، وهذا ما أكدته لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باجتماعاتها وخصوصا الاجتماع الأخير الذي أشارت فيه إلى أن عدم تلقي اللقاح لا يمنع استئناف النشاط التربوي مع التزام التدابير والإجراءات الوقائية".

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المؤسسات الصحية اللبنانية والدولية، وتوفير مستلزمات التعقيم والوقاية للمدارس الرسمية، إلى جانب الفحوص السريعة للكشف عن فيروس كورونا مجانا للقطاع التربوي الرسمي والخاص والتي قدمتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه جرى وضع خطة لتعزيز التعلم عن بُعد بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، حيث جرى توفير أجهزة كمبيوتر محمولة لتغطية جميع غرف صفوف المدارس الرسمية، كما أن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وفرت 60 ألف جهاز لوحي (تابلت) للطلاب.