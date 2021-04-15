بدء حملة تحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد ضد مرض الجلد العقدي

بدأت مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في تنفيذ حملة تحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، وذلك في 13 منطقة على مستوى الإدارات البيطرية المختلفة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد، أن لجان تحصين الثروة الحيوانية بدأت أعمالها في عدة مناطق تشمل وحدة المكس ومنطقة جورمشين 7 بمركز باريس، والحملة تتضمن المناطق التي تخلفت عن التحصين من قبل بوحدة قرية زخيرة التابعة لإدارة بلاط البيطرية، وتشمل أعمال الحملة بمناطق العيون عين مسعود وعين بركة بوحدة بلاط البيطرية، ومنطقة جامولة بوحدة قرية تنيدة بمركز بلاط.

وأضاف أن حملات التحصين تشمل مناطق زراعة 13 حتى زراعة 19 التابعة لوحدة قرية النهضة، ومنطقة زراعة 24 البستان التابعة لوحدة قرى أبو منقار والخريجين بوحدة قرية عمر بن الخطاب، ومنطقة البئر الاختياري التابعة لوحدة الكفاح بإدارة الفرافرة البيطرية.

وأشار إلى استمرار لجان عمل التحصين ضد مرض الجلد العقدي على مستوى المراكز مدار الساعة لتحصين الثروة الحيوانية، وعلى جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس عن تقديم الماشية للجان التحصين حتى يتم الانتهاء من أعمال التحصينات، وحماية الثروة الحيوانية.