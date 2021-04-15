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أعلنت شركة المشروعات الهندسية والكهربائية السويسرية أيه.بي.بي، اليوم الخميس، نتائجها الأولية للربع الأول من العام الحالي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول 9ر6 مليار دولار بزيادة نسبتها 11% تقريبا وفقا للقيمة الدفترية، وبنسبة 7% مع وضع المتغيرات في الحساب عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ هامش أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأول 5ر13% بزيادة قدرها 330 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكون الطلبيات لدى الشركة خلال الربع الأول 75ر7 مليار دولار بزيادة نسبتها 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للقيمة الدفترية وبنسبة 1% عند وضع المتغيرات في الحساب.

وقالت الشركة إن نتائجها خلال الربع الأول جاءت أفضل من تقديراتها الأولية ومن توقعات السوق.

ومن المقرر أن تنشر الشركة النتائج النهائية للربع الأول يوم 27 من الشهر الجاري.