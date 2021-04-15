وزير تشيكي ينتقد عقوبة (يويفا) على كوديلا مدافع سلافيا براغ

أكد مسؤول تشيكي رفيع المستوى، أن عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أوندريه كوديلا لاعب فريق سلافيا براغ التشيكي بإيقافه عشر مباريات بتهمة الإساءة العنصرية لجلين كامارا لاعب فريق رينجرز الاسكتلندي، ظالمة وتلبي طموحات شريرة لمجموعة صغيرة من النشطاء ، على حد وصفه.

ومن المقرر أن يغيب كوديلا مدافع فريق سلافيا براغ والمنتخب التشيكي عن بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك بعد معاقبته بتهمة السلوك العنصري، وذلك حينما وجه إهانة لكامارا لاعب وسط رينجرز في مباراة جمعت الفريقين الشهر الماضي في بطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن كوديلا يواجه أيضا مثولا أمام محكمة اسكتلندية، وذلك عقب أن قدمت الشرطة تقريرا للمدعي العام ضد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، أوضحت فيه قيامه بسلوك عنصري.

واتهم الوزير التشيكي فاتسيلاف مينار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بالتصرف بنفاق في أزمة كوديلا.

وفي خطاب أرسله للجنة الانضباط والعقوبات في (يويفا) كتب مينار: "أرى أن العنصرية غير مثبتة ومزعومة، مفتش (يويفا) بنفسه تساءل عما إذا كان كوديلا نفسه قد وجه عبارات عنصرية".

وأضاف في الخطاب الذي نقلت "سكاي سبورتس" ما جاء فيه : "ومع ذلك فإنك قررت أن تعاقب لاعبا لم يؤذ أحدا ووجه فقط إهانات لفظية (حسب بيان اللاعب عن الواقعة) لمنافسه".

وتابع مينار: "يتم إدانة شخص محترم بدون أي دليل".

وأوضح: "هذا شئ من شأنه ان يجعل الأمور صعبة كما يجعل من المستحيل على الرياضيين تحقيق حلمهم بالمنافسة في الدوري الأوروبي، وكل ذلك لتلبية طموحات مجموعة صغيرة من النشطاء وفريق لم يتمكن من الفوز في الملعب لذلك فهو يتحدث عن العنصرية المزعومة".