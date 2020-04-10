لندن تحجب أرقام صادرات اللقاحات وتعتبرها قضية «أمن قومي»

أرجأت وزارة الخارجية البريطانية الرد على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشأن صادرات البلاد من اللقاحات، معتبرة ذلك قضية "أمن قومي".

وفي رسالة هذا الأسبوع، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لـ (د.ب.أ) إن المعلومات متاحة، لكنها بحاجة إلى التحقق مما إذا كان نشرها ضمن المصلحة العامة.

وأضافت الرسالة أنه سيتم تقديم رد فى أيار/مايو على أقرب تقدير.

وفي طلب بموجب مبدأ حرية المعلومات، طلبت (د.ب.أ) معلومات عن عدد جرعات اللقاحات التي تم تصديرها من بريطانيا بحلول 10 آذار/مارس وإلى أين ذهبت.

وعادة ما يتم الرد على مثل هذه الاستفسارات في غضون 20 يوم عمل.

ويتهم الاتحاد الاوروبى بريطانيا بعرقلة صادرات اللقاحات. ومنذ ذلك الحين أدخل آلية للرقابة على الصادرات.

وترفض لندن هذا الاتهام وتقول إن الاتحاد الأوروبى يمارس " قومية التطعيم" بسبب نظام المراقبة.

وبحسب المفوضية الأوروبية، تم شحن أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح من التكتل إلى بريطانيا بنهاية آذار/مارس وحده.

ومن غير المعروف عدد اللقاحات التي تم إرسالها من بريطانيا إلى أوروبا. وكان الأمر أقرب إلى لا شيء، وفقا للاتحاد الأوروبي.

ويتفاوض الجانبان حاليا على حل طويل الأجل للنزاع على اللقاحات.