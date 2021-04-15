الجزائر تمدد حظر التجوال في 9 ولايات لمدة 15 يوما بسبب كورونا

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض في 9 ولايات من بينها العاصمة من 11 ليلاً إلى 4 فجرا بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك لمدة 15 يومًا.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن قرار التمديد يطبق من يوم غد الجمعة، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس ووهران.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب جائحة "كورونا".

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري اليوم تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وكلف جراد ولاة الولايات بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين خلال شهر رمضان إلى مواصلة جهود التعبئة من أجل الحفاظ على نفس درجة اليقظة في مكافحة انتشار وباء "كورونا" والاستمرار في الامتثال بدقة لتدابير الوقاية الموصى بها، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وغسيل اليدين باستمرار.