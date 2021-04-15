 ارتفاع كبير في مبيعات المشروبات مع إعادة فتح المطاعم والحانات بإنجلترا بعد الإغلاق - بوابة الشروق
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ارتفاع كبير في مبيعات المشروبات مع إعادة فتح المطاعم والحانات بإنجلترا بعد الإغلاق

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:24 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:24 ص

 ارتفعت مبيعات المشروبات يوم الاثنين مع إعادة فتح الحانات والمطاعم والحانات في إنجلترا بعد عدة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" الأربعاء أن أرقام مبيعات المشروبات قفزت بنسبة 8ر113% في اليوم الأول من التداول في الهواء الطلق، مقارنة بنفس اليوم من عام 2019.

واستقبلت شركات الضيافة في إنجلترا العملاء مرة أخرى يوم الاثنين بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب القيود المفروضة ضمن الإغلاق.

ومع ذلك، فإن 2ر38% فقط من الأماكن، أي حوالي 41 ألفا و100 مبنى مرخص بشكل إجمالي، لديها المساحة الخارجية لتمكينها من إعادة فتح أبوابها هذا الأسبوع.

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