أيرلندا الشمالية تكشف عن خطتها لتخفيف القيود بإعادة فتح الصالونات أولا ثم الحانات

كشفت أيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، عن خارطة طريق خروجها خلال الأسابيع المقبلة من حالة الإغلاق المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا(كوفيد-19).

واعتبارا من يوم الجمعة 23 أبريل، سيمكن إعادة فتح صالونات التجميل وتصفيف الشعر، وسيمكن استئناف الرياضة في الهواء الطلق واختبارات القيادة. وبعد أسبوع، سيتم إعادة فتح جميع المحلات التجارية والصالات الرياضية، ويمكن لمجموعات من 15 شخصًا الالتقاء في الهواء الطلق ويمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم والبارات المكشوفة أيضًا.

وفي 24 مايو، سيمكن استئناف الأنشطة الداخلية، مثل المناسبات الاجتماعية، وتقديم الخدمات في الحانات والبارات والمطاعم وممارسة التدريبات الرياضية بالأماكن المغلقة.

وقالت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر: "إنه يوم تاريخي لأيرلندا الشمالية ونحن نخطو بحزم وثقة في طريقنا إلى الانتعاش والعودة إلى الحياة.

وتواجه أيرلندا الشمالية قيودا بسبب فيروس كورونا منذ 26 ديسمبر الماضي عندما دخلت المنطقة التى تديرها بريطانيا إلى حالة الإغلاق.

وقد تلقى أكثر من 08ر1 مليون شخص جرعات اللقاح المضاد للفيروس الفتاك في أيرلندا الشمالية.

وسجلت البلاد حاليا أكثر من 118 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفى أقل بقليل من 3 آلاف شخص في أيرلندا الشمالية منذ تفشي الفيروس العام الماضي.