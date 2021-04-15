 السفير البريطاني في بغداد يدين الهجمات الصاروخية على مطار أربيل - بوابة الشروق
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السفير البريطاني في بغداد يدين الهجمات الصاروخية على مطار أربيل

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 2:17 م

أدان السفير البريطاني في بغداد ستيفين هيكي، الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار أربيل ونينوى.
وقال هيكي -في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس-: "‏أدين بشدة الهجمات ضد أربيل وبعشيقة، حيث أن مثل هذه الهجمات تبث الرعب فقط وتؤذي العراقيين".

وأضاف أن العراق لن يكون مستقرا ومزدهرا طالما تعمل تلك الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل دعم قوات الأمن في العراق وفي إقليم كردستان في جهودهم لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة الجناة.

كان مطار أربيل قد تعرض إلى هجوم بالصواريخ، ليلة أمس، مستهدفا مركزا للتحالف الدولي في المطار، فيما ذكرت داخلية إقليم كردستان أن الهجوم نفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.ان.تي) شديدة الانفجار.

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