أبو الغيط يؤكد أهمية التضامن العربي ويحذر من التوصل لتسويات في الإقليم لاتراعي المصالح العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية التضامن العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية، محذرا من التوصل إلى تسويات في الإقليم لا تراعي المصالح العربية، وتشجع القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية خلال لقاء "أبو الغيط" مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارة قام بها اليوم الخميس، إلى الرياض.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن المشاورات بين "أبو الغيط" و"فرحان" تناولت مختلف القضايا الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام للجامعة العربية نتائج جولاته الأخيرة في كل من تونس والعراق، وأكد أهمية تنشيط العمل العربي المشترك في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة.

وأشار أبو الغيط إلى أن وقف إطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة اليمنية ومعالجة الوضع الانساني الصعب الذي تواجهه البلاد، مؤكدا أن المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليماً للتسوية الشاملة للأزمة، داعياً الطرف الحوثي أن يغلب مصلحة الشعب اليمني على أي اعتبارات أو أجندات أخرى.