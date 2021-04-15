مخاوف من حدوث انتقال جماعي لفيروس كورونا مع احتفال الآلاف برأس السنة النيبالية

شارك الآلاف من الأشخاص في نيبال في احتفالات مهرجان رأس السنة السنوي وفقا للتقويم الهندوسي في البلاد، اليوم الخميس، ما يؤجج المخاوف من انتقال جماعي لفيروس كورونا وسط زيادة في الإصابات عبر البلاد.

وذكرت المسؤولة بالشرطة كابيتا كهاريل أن خمسة آلاف شخص على الأقل يعتقد أنهم شاركوا في احتفالات بيسكت جاترا في مقاطعة بهاكتابور في وادي كاتماندو.

وتعد الاحتفالات في إطار مهرجان يرجع للعصور الوسطى يستمر تسعة أيام يتم الاحتفال به في كل رأس سنة نيبالية تحل في أبريل وهو ما يخشى الخبراء أن يؤدي إلى انتقال جماعي للفيروس.

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية المشاركين وهم يجرون العربات القديمة التي تحمل الآلهة المحلية ويقذفون المسحوق الأحمر على وجوه بعضهم البعض.

وقالت الشرطة المحلية إن الكثير من الأشخاص كانوا في الشوارع المزدحمة بدون كمامات.

وحذر الخبراء من أن الاحتفالات غير المسيطر عليها من المهرجانات والفعاليات الدينية قد تتحول إلى فعاليات عدوى وتؤدي إلى موجة جديدة من المتغايرات المميتة من فيروس كورونا.

وحثت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس الشعب على تجنب التجمعات المزدحمة وطلبت من الشركات الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي المنصوص عليها.

ولدى نيبال ذات الثلاثين مليون نسمة، نحو 4383 حالة نشطة بفيروس كورونا.