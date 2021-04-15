تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير مفصل عن حالة طريق أتوبيس الموت

قررت نيابة الفتح وأسيوط الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الشرقاوى مدير النيابة، تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، ومهندسين من الهيئة العامة للطرق والكباري، لإعداد تقرير مفصل عن حالة طريق (أسيوط- البحر الأحمر)، المنطقة التى وقع بها حادث أتوبيس الموت وأسفر عنها 23 ضحية، وإصابة 4 آخرين؛ نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة مواد أسمنت.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأتوبيس كان يسير في الاتجاه المعاكس بسبب تحويلات مرورية قامت بها شركة الطرق لإحلال وتجديد للطريق بالمنطقة، دون إخطار إدارة المرور ولا مهندسين الإشراف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضحت التحقيقات أن الطريق من أسيوط وحتى بني سويف تجاه القاهرة، ومن أسيوط وحتى سوهاج تجاه البحر الأحمر، لا توجد به إنارة ولا علامات إرشادية للمنحنيات ولا فواصل خرسانية أو ضوئية تتضمن وجود إحلال وتجديد أو أعمال إنشائية بالطريق.

وفى نفس السياق، بناء على طلب النيابة العامة لشمال أسيوط مكاتبات ومخاطبات إدارة مرور أسيوط، كشفت خلال تقارير مرسلة لجهات الطرق والمحافظة تتضمن سوء حالة طريق الصحراوى الشرقى أسيوط القاهرة، وأسيوط سوهاج، ولا توجد أي خدمات مما يتسبب فى تكرار الحوادث بين السيارات وبعضها من ناحية، وانقلاب السيارات من ناحية أخرى، ووقوع ضحايا من المترددين.

وأكد ضابط بإدارة مرور أسيوط، أن الحواجز الموضوعة بالطريق هى قطع بلاستيكية يُغلق الطريق بها دون وضع أى علامات إرشادية أخرى تفيد غلقه، وأن الإدارة محل عمله لم تتلق أى إخطار بغلق المرور بالاتجاه الذى وقع الحادث فيه بالطريق طبقا للإجراءات المفترض اتباعها، ليتسنى للإدارة التأكد من اتخاذ الإجراءات المتمثلة فى وضع مصادر للإنارة وعلامات تحذيرية فسفورية ليلا.

من جانبه، قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل، فتح تحقيقات إدارية بالشئون القانونية مع مسئولين بالمنطقة السابعة للطرق والكبارى، لبيان ومعرفة الإجراءات الإدارية والقانونية مع الشركات المنفذة لأعمال الأحباب والتجديد ومدى الالتزام بتنفيذ إجراءات السلامة والمخاطر بالطرق خلال أعمال التنفيذ.