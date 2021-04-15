معلومات الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول 2021

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر احتلت المركز الـ 33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم فى تصنيف أفضل الدول ، مقارنةً بالمركز الـ 36 في 2020.

وأوضح المركز في الانفوجراف الذى نشره اليوم رصد خلاله وضع مصر في تصنيف أفضل الدول الصادر عن يو أس نيوز أند ورلد ريبورت؛ تقدم مصر أيضًا في معظم التصنيفات الفرعية؛ منها التصنيف الفرعي "التراث"، والذي احتلت فيه المركز الـ 8 بعدما استقر ترتيبهــا فيه عند المركز الـ 13 خلال العامين الماضيين 2020، و2019؛ وذلك بفضل الاكتشافات الأثرية الحديثة، كما تقدمت أيضًا في تصنيف المغامرة لتصبح في المركز الــ 27 في 2021، مقارنةً بالمركز الــ 39 في 2020، وحصدت مصر المركز الـ 46 عالميًّا في تصنيف المرونة، والـ 54 في المسؤولية الاجتماعية.

يقوم التصنيف على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، بالاعتماد على 10 تصنيفات فرعية لكل منها وزن نسبي. واحتلت كندا واليابان وألمانيا المراكز الأولى في التصنيف على التوالي.