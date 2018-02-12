 أوكرانيا تتحرك لإعادة فرض عقوبة السجن للمسؤولين الذين يخفون أصول ممتلكاتهم - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتحرك لإعادة فرض عقوبة السجن للمسؤولين الذين يخفون أصول ممتلكاتهم

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا
كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:52 م

تحركت أوكرانيا، اليوم الخميس، لفرض عقوبة السجن ضد المسؤولين الذين يخفقون في الكشف بشكل كامل عن ممتلكاتهم، في خطوة من شأنها المساعدة في إعادة الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت أحكام السجن لعدم الإعلان الكامل اوالإعلان الكاذب عن الأصول قد تم فرضها في الأصل في عام 2014 باعتبارها من تدابير مكافحة الفساد.

ولكن المحكمة الدستورية قالت إن التشريع"مبالغ فيه" وألغته في أكتوبر الماضي، مما أثار غضب العامة وحفيظة المانحين الغربيين.

ومرر البرلمان اليوم الخميس، مشروع قانون مبدئي بإعادة التهديد بعقوبة السجن لمدة عامين.

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