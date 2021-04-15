تايلاند تسجل 1543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 1543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك حصيلة إصابات قياسية لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات القول إن من بين الحالات الجديد 1540 حالة عدوى محلية، وثلاث حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 37 ألفا و453 حالة.

وكانت تايلاند قد سجلت أمس الأربعاء 1335 حالة إصابة بالفيروس، فيما تعد أكبر حصيلة إصابات يومية قياسية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وقال شاويتسان ناموات، مدير قسم الطوارئ الصحية والسيطرة على الأمراض اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة تتزايد.

وأضاف أن معظم الحالات لأفراد أسر وأشخاص خالطوا حالات سابقة مرتبطة بأماكن مزدحمة تشمل أماكن ترفيه وحفلات وندوات.

وأضاف: "من أجل تخفيف المخاطر، يتعين على المواطنين العمل من المنزل خلال مهرجان سونجكران".

وقد سجلت بانكوك 409 حالات إصابة جديدة، من بينها 175 حالة مرتبطة بأماكن ترفيه وحفلات ومطاعم.