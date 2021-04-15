عودة الصلاة في مسجد عمره 300 عام بالسعودية

عاد المصلون إلى مسجد الشيخ أبو بكر بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية في السعودية لأداء الصلاة فيه بعد تأهيله ضمن مشروع تطوير المساجد التاريخية بالمملكة.

ويعد مسجد أبو بكر من أقدم المباني التراثية وسط حي الكوت القديم بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، ويبعد المسجد نحو 200متر شرق مقبرة الكوت، ونحو 390 مترا جنوب غرب قصر إبراهيم.

ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، يتميز مسجد أبو بكر ببنائه على طراز معماري فريد، حيث كان بناؤه من الطين والحصى وجذوع خشب النخل.

وبعد إدخال أعمال التطوير والترميم أصبح المسجد يتسع لـ 166 مصليًا، ويتكون من بيت الصلاة والسرحة ومستودع، وسكن الإمام وغرفة نوم ومطبخ ودورات مياه، ومصلى للنساء ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، وبئر وماء سبيل.

ويعود تاريخ تشييد مسجد أبو بكر إلى أكثر من 300 عام، حيث تكفل ببنائه الشيخ أحمد أبو علي، ويرتبط به مدرسة ورباط أبي بكر الواقعة جنوب غرب المسجد، التي كانت تعد منارة للعلم الشرعي، حيث كان يتوافد عليها العديد من طلاب العلم من دول الخليج والهند وباكستان، وتم بناء المسجد للتيسير على سكان الحي والتسهيل على طلاب العلم الذين يدرسون بالمدرسة.

وتناوب على إمامة المسجد مشايخ من أسرة أبي بكر، منهم الشيخ بن محمد عمر الملا الشهير بأبي بكر الكبير، والشيخ عبدالله الملا المعروف بأبي بكر الصغير، والشيخ أحمد أبو بكر الملا، ومن بعده أبناؤه.